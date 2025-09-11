Ultime News

10 Set 2025 Maxi sequestro di droga: manette
per dipendente pubblico e figlio
10 Set 2025 Sicurezza, focus sullo street tutor
Canale: "Oggi tassello importante"
10 Set 2025 Bar California a Sospiro:
nuova gestione dopo 35 anni
10 Set 2025 Open Day dell’Associazione
Latinoamericana di Cremona
10 Set 2025 Due incidenti nel giro di un'ora
in A21: caselli chiusi e code
Nazionali

Charlie Kirk, omicidio all’università dello Utah: il momento dello sparo in un video

(Adnkronos) – Charlie Kirk, fondatore dell’organizzazione conservatrice di giovani attivisti Turning Point Usa, è stato ucciso da un colpo d’arma da fuoco durante un evento alla Utah Valley University. Nelle immagini circolate sui social, il momento dell’omicidio dell’attivista: il cecchino – secondo Fox News – avrebbe sparato da una distanza di circa 180 metri. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...