Charlie Kirk ucciso, Meloni: “Ferita profonda per la democrazia”

(Adnkronos) – “Sconvolge la notizia dell’uccisione di Charlie Kirk, giovane e seguito attivista repubblicano. Un omicidio atroce, una ferita profonda per la democrazia e per chi crede nella libertà”, le parole su X della premier Giorgia Meloni esprimendo “il mio cordoglio alla sua famiglia, ai suoi cari e alla comunità conservatrice americana” dopo l’omicidio alla Utah University durante un evento. 

“La notizia e le immagini dell’uccisione in un campus dello Utah di Charlie Kirk, giovane attivista di destra, lasciano attoniti. Una ferita profonda per la democrazia e per quanti credono nel confronto democratico, nel rispetto delle idee altrui e nella libertà di opinione. Mi stringo al dolore della famiglia, dei suoi cari e della comunità conservatrice americana. A loro giunga il cordoglio mio personale e del Senato della Repubblica”. Lo scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa. 

“Charlie Kirk aveva solo 31 anni. Un marito, un genitore di due bambini, un uomo devoto alla propria famiglia e al proprio Paese, orgoglioso sostenitore della Libertà. È stato ucciso durante un incontro pubblico, mentre difendeva le proprie idee. È terribile: non si può morire in questo modo. Una preghiera per lui e un commosso abbraccio alla sua famiglia”, scrive su X il vicepremier Matteo Salvini. 

