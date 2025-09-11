È morto Francesco Trapani, ex Ceo di Bulgari: per 30 anni alla guida della Maison

(Adnkronos) –

È morto Francesco Trapani, imprenditore e manager, 68 anni, discendente della famiglia Bulgari. Per un trentennio ha diretto come ceo la maison fondata nel 1884 e divenuta uno dei maggiori attori globali nel settore del lusso. “È con profonda tristezza che Bulgari piange la scomparsa di Francesco Trapani, leader visionario e figura chiave nella storia moderna della nostra Maison”, si legge in una nota.

Nipote di Gianni, Paolo e Nicola Bulgari, Francesco ha ereditato “una profonda passione per l’eccellenza, la creatività e l’innovazione”. Nominato Ceo del marchio nel 1984, ha guidato “Bulgari per tre decenni e, sotto la sua leadership visionaria e trasformativa, l’azienda si è evoluta fino a diventare uno dei marchi di gioielleria di lusso più iconici e di successo al mondo, un vero leader globale nel settore”. Francesco Trapani, si legge ancora, ha portato una visione lungimirante nel mondo del lusso, espandendo il marchio a livello globale ed elevando Bulgari a vero simbolo dell’eleganza e della raffinatezza italiana. Il suo intuito strategico e la sua incessante ricerca dell’eccellenza hanno contribuito a plasmare non solo il futuro della nostra azienda, ma anche l’intero settore del lusso moderno”.

“Siamo profondamente grati per i suoi straordinari contributi, la sua dedizione incrollabile e l’eredità duratura che ci lascia. Il suo spirito, la sua ambizione e la sua passione per la bellezza continueranno a ispirare tutti noi. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco”, conclude la nota.

I funerali dell’ex ceo di Bulgari si svolgeranno nella Capitale presso la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme sabato 13 settembre 2025, alle ore 12.

Sotto la sua guida dal 1984, il marchio ha avviato il processo di diversificazione e accelerato l’internazionalizzazione delle attività. Nel luglio 1995 Francesco Trapani ha portato la società Bulgari alla quotazione alla Borsa Italiana, dove è rimasta fino al 2011 quando il brand è entrato a far parte del gruppo francese LVMH.

Dopo aver portato a compimento l’integrazione di Bulgari nel gruppo francese, Francesco Trapani ha trovato nuove sfide professionali con ruoli rilevanti in Clessidra, Bluebell CapitalPartners, Tiffany, Tages Group e Vam Investments. Francesco Trapani lascia i quattro figli Rebecca, Agostino, Vittoria e Allegra