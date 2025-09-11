Empoli, accoltella il compagno per gelosia: arrestata una donna

(Adnkronos) – Un’aggressione brutale, avvenuta nella notte del 4 settembre, ha portato all’arresto di una donna italiana di 47 anni, accusata di tentato omicidio nei confronti del compagno convivente. I Carabinieri della Stazione di Montelupo Fiorentino sono intervenuti tempestivamente in un’abitazione di Empoli, dopo una chiamata al 112, trovando l’uomo – un italiano di 53 anni – con gravi ferite da difesa agli avambracci, provocate da un coltello da cucina con lama di 30 centimetri.

Secondo i primi accertamenti, l’aggressione sarebbe maturata in un contesto di gelosia. Non risultano denunce precedenti per maltrattamenti in famiglia. L’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Empoli, dove le ferite sono state suturate; non è in pericolo di vita.

La donna è stata arrestata in flagranza di reato e, su disposizione della Procura di Firenze, trasferita presso il carcere di Sollicciano. Nei giorni successivi, giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere e confermando l’ipotesi investigativa dei carabinieri. L’arma utilizzata, un coltello da cucina, è stata sequestrata.