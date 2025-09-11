L’allentamento delle restrizioni rappresenterebbe una misura chiave per il futuro di circa 300 allevamenti lombardi, che al momento si trovano nelle aree soggette alle limitazioni. È quanto afferma la Coldiretti regionale sulla base dei dati del bollettino nazionale, accogliendo positivamente le parole dell’Assessore Beduschi che ha reso noto come il prossimo 17 settembre il Commissario straordinario per la Peste Suina Africana Giovanni Filippini presenterà alla Commissione europea la richiesta di riduzione delle zone di restrizione in Lombardia.

Una misura auspicata – continua Coldiretti Lombardia – per ridare un orizzonte di prospettiva agli allevatori che, a livello produttivo e commerciale, continuano a subire gli effetti della crisi scatenata dal propagarsi del virus della PSA. Un’emergenza innescata dalla diffusione incontrollata della fauna selvatica, in particolare dei cinghiali, che rappresenta il principale vettore di diffusione della malattia, di fronte alla quale i suinicoltori hanno ulteriormente incrementato i livelli di biosicurezza aziendale nel tentativo di difendere i propri animali.

“E’ anche indispensabile che vengano assicurati gli indennizzi per tutti i danni accertati, coprendo non solo le perdite dovute agli abbattimenti, ma anche i mancati guadagni legati al fermo aziendale forzato” sottolinea Giovanni Roncalli, Direttore di Coldiretti Cremona. “Resta inoltre cruciale il contenimento della fauna selvatica, in particolare dei cinghiali, che sono i principali vettori del virus. È questa una denuncia che, con grandissima forza, Coldiretti sta portando avanti da tempo: il contenimento efficace dei selvatici è vitale, per contrastare la diffusione del virus e, in generale, per garantire il lavoro degli agricoltori, di fronte ai continui danni provocati dai cinghiali, e per tutelare la salute di tutti i cittadini, esposti al pericolo degli incidenti stradali causati dai selvatici”.

