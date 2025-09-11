Ultime News

Traguardo importante per il Piedibus di Cremona, che quest’anno compie 20 anni, quindi “20 anni di un’esperienza rivolta ai genitori, ai bambini – ha spiegato l’assessore all’istruzione Roberta Mozzi – perché da una parte accompagnare e approcciare i bambini all’utilizzo della passeggiata per andare a scuola è sicuramente positivo dal punto di vista fisico e anche dal punto di vista psicopedagogico, come spiegherà bene Anna Lazzarini nell’incontro che si farà alle politiche educative il 18 settembre, e poi perché la cultura della mobilità sostenibile ovviamente va appresa da quando si è bambini”.

Sono 130 i bambini che usufruiscono del Piedibus, ma le linee possono attivarsi solo grazie alla collaborazione degli adulti. Per questo l’assessore Roberta Mozzi lancia un appello ad aspiranti volontari per poter rafforzare il progetto Piedibus.

“Siamo carenti nonostante le scuole al loro interno cerchino genitori ma anche non genitori perché possano diventare volontari di Piedibus e dare una mano ad accompagnare i bambini a scuola in determinati orari di entrata e uscita dalle scuole. E se qualcuno vuole dedicarsi alla propria città e ai bambini potrebbe darci una mano. Basta rivolgersi al settore politiche educative, noi raccogliamo le adesioni, oppure alla scuola di riferimento del bambino”.

