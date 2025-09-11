Ultime News

11 Set 2025 La Juvi si presenta al PalaCava
e svela la maglia 2025/26
11 Set 2025 Ponte sul Po Cremona-Castelvetro
Limitazioni al traffico per lavori
11 Set 2025 Da Avellino a Cremona per comprare
l'auto. Truffa: "Gente senza pietà"
11 Set 2025 Il 21 settembre apertura
straordinaria di San Sigismondo
11 Set 2025 Asst Cremona, nuova sala endoscopica
intitolata al dottor Buffoli
Ponte sul Po Cremona-Castelvetro
Limitazioni al traffico per lavori

In base alle condizioni meteo, nella prima nottata utile tra il 15 e il 19 settembre, sarà effettuata, tra le 20 e le 6, una prova di rimozione della pavimentazione in conglomerato bituminoso, propedeutica alla programmazione dell’intervento definitivo. Il ponte sarà dunque transitabile a senso unico alternato.

Nel quadro della convenzione tra l’Anas e l’ente di corso Garibaldi che disciplina l’intervento di manutenzione straordinaria del manufatto, Anas ha disposto la limitazione della circolazione mediante senso unico alternato regolato da semaforo o movieri per rendere possibile l’effettuazione di questa prova lungo il ponte stradale sul Po, che si svolgerà, in base alle condizioni meteorologiche, tra le 20 e le 6, un orario scelto per minimizzare i disagi alla viabilità.

