In base alle condizioni meteo, nella prima nottata utile tra il 15 e il 19 settembre, sarà effettuata, tra le 20 e le 6, una prova di rimozione della pavimentazione in conglomerato bituminoso, propedeutica alla programmazione dell’intervento definitivo. Il ponte sarà dunque transitabile a senso unico alternato.

Nel quadro della convenzione tra l’Anas e l’ente di corso Garibaldi che disciplina l’intervento di manutenzione straordinaria del manufatto, Anas ha disposto la limitazione della circolazione mediante senso unico alternato regolato da semaforo o movieri per rendere possibile l’effettuazione di questa prova lungo il ponte stradale sul Po, che si svolgerà, in base alle condizioni meteorologiche, tra le 20 e le 6, un orario scelto per minimizzare i disagi alla viabilità.

© Riproduzione riservata