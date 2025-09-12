Giovedì 25 settembre dalle 20.30 avrà luogo la sesta edizione dell’evento benefico a favore della Fondazione Giorgio Conti, manifestazione firmata Casapoint in cui Antonio Cabrini riceverà il premio “Gli Straordinari” al Teatro Filo di Cremona.

Antonio Cabrini nato a Cremona, l’8 ottobre 1957 è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo difensore. Tra i migliori terzini al mondo della storia, Cabrini detiene nel suo palmares tanti successi: campione del mondo nel 1982, sei scudetti, due Coppe Italia, una Coppa Campioni, una Coppa delle Coppe, una Coppa Uefa, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa Europea e un Mondialito per Club.

Cabrini, più volte candidato al Pallone d’oro, legò il proprio nome principalmente alla Juventus, squadra nella quale militò per tredici stagioni a cavallo degli anni 1970 e 1980, e di cui fu capitano dal 1988 al 1989.

Giovedì 25 settembre sarà a Cremona premiato per la sua carriera straordinaria in una serata ricca di sorprese, in cui verrà intervistato da Gian Luigi Sarzano, imprenditore, scrittore e coach tra i più importanti d’Italia, leader nel settore comunicazionale e commerciale, consulente di personaggi, imprenditori e sportivi (è autore di “Mettici tutto il cuore. Fai della tua vita un capolavoro” e “Comunica, è gratis”, usciti con Mondadori), e Paolo Feroldi, presidente di Gruppo Casapoint.

L’iniziativa annuale “Gli Straordinari”, che ogni anno premia una figura capace di ispirare gli spettatori con il racconto di esperienze straordinarie, è nata da Casapoint (gruppo di agenzie immobiliari nato a Cremona e oggi presente in 7 province tra Lombardia ed Emilia Romagna con oltre venti punti vendita) e vanta cinque edizioni di grande successo grazie ad ospiti nazionali ed internazionali.

L’intero incasso della serata, come di consueto, andrà alla Fondazione Giorgio Conti, realtà da più di trent’anni in aiuto a famiglie di bambini affetti da gravi malattie. L’evento è stato reso possibile anche grazie al supporto di importanti sponsor: oltre a Casapoint, figurano Studio Nexus – Avvocati e commercialisti, Idealista, Saib e Nuova Co.Ro.Fer..

I biglietti dell’evento sono disponibili al prezzo di 15 euro presso tutte le agenzie Casapoint. Per informazioni e prenotazioni di biglietti: 0372 028234.

