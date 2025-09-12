Brasile, folla in festa per condanna Bolsonaro: “Giustizia è fatta!”

(Adnkronos) –

Il giorno della condanna a 27 anni di carcere all’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro si è trasformato in ”un giorno di festa” a Brasilia, dove in molti sono scesi per le strade della capitale per festeggiare quella che hanno definito ”una vittoria” dicendo che ”giustizia è stata fatta”. Un gruppo di studenti ha caricato su un carro attrezzi una gigantesca bambola gonfiabile dell’ex presidente brasiliano e oltre a slogan contro Bolsonaro ne hanno scanditi anche contro il presidente americano Donald Trump.

“La condanna di Bolsonaro è estremamente importante e una vittoria”, ha affermato l’attivista Leticia Holanda. “Bolsonaro in prigione!”, hanno gridavano i clienti del bar Pardim, noto luogo di ritrovo per la sinistra in un quartiere residenziale della capitale del Brasile. “Sono scoppiata a piangere. È un momento molto importante che aspettavamo da tempo”, ha detto una studentessa ventenne.

Diversa l’atmosfera vicino alla casa dell’ex presidente a Brasilia, dove si trova agli arresti domiciliari. Decine di sostenitori si sono riuniti per una veglia di preghiera, con bandiere brasiliane, statunitensi o israeliane. “Presidente Bolsonaro, ti amiamo!” ha gridato Rita dos Passos, 59 anni, in un microfono posizionato sul tetto di un camion. La Corte Suprema del Brasile ha condannato Bolsonaro a 27 anni di carcere per complotto golpista al termine di un processo storico che ha diviso la nazione. Il team difensivo di Bolsonaro ha annunciato che presenterà ricorso.