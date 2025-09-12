I carabinieri della Stazione di Ostiano hanno denunciato per possesso abusivo di armi due giovani di 24 e 20 anni, con precedenti di polizia a carico, per porto abusivo di armi. I militari, nella tarda serata di giovedì, durante un controllo alla circolazione stradale sulla provinciale a Gabbioneta Binanuova, hanno fermato un’autovettura con a bordo i due ragazzi. Durante le fasi del controllo i militari hanno notato, sotto il sedile del conducente, un oggetto molto simile ad una mazza o comunque uno strumento atto ad offendere.

Di conseguenza hanno deciso di perquisire i due e l’autovettura, rinvenendo due bastoni in gomma costruiti artigianalmente, uno nascosto sotto il sedile del conducente e l’altro invece sotto il sedile del passeggero. Inoltre, la perquisizione ha permesso anche di rinvenire, occultato nel cassetto porta oggetti, un tirapugni con estremità a punta. Pertanto, i due uomini sono stati denunciati. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

© Riproduzione riservata