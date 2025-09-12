Nazionali
Gualtieri-Verdone e il Tevere, la caricatura spopola sui social
(Adnkronos) – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che davanti al Tevere parla con la voce di Carlo Verdone in uno dei suoi personaggi di ‘Gallo cedrone’ proponendo di asfaltare il fiume per far scorrere finalmente il traffico di Roma. La caricatura realizzata con l’IA da Federico Palmaroli alias #lepiubellefrasidiosho, spopola sui social.
A ispirare il video la rinnovata promessa fatta ieri dal sindaco di rendere il biondo Tevere balneabile entro 5 anni.
Fonte www.adnkronos.com
© Riproduzione riservata