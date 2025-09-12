Ultime News

12 Set 2025 Monitoraggio aree esterne, Tamoil
al Tar contro le nuove richieste
12 Set 2025 Sciopero nazionale dei precari
della Giustizia. A Cremona presidio
12 Set 2025 USB proclama lo sciopero
generale per il 22 settembre
12 Set 2025 Vigili del fuoco, Ventura: "Sei
nuove unità a Cremona"
12 Set 2025 Convegno sulle figure professionali
nella compravendita immobiliare
Nazionali

Gualtieri-Verdone e il Tevere, la caricatura spopola sui social

(Adnkronos) – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che davanti al Tevere parla con la voce di Carlo Verdone in uno dei suoi personaggi di ‘Gallo cedrone’ proponendo di asfaltare il fiume per far scorrere finalmente il traffico di Roma. La caricatura realizzata con l’IA da Federico Palmaroli alias #lepiubellefrasidiosho, spopola sui social.  

 

A ispirare il video la rinnovata promessa fatta ieri dal sindaco di rendere il biondo Tevere balneabile entro 5 anni. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...