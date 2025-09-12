Ultime News

12 Set 2025 Monitoraggio aree esterne, Tamoil
al Tar contro le nuove richieste
12 Set 2025 Sciopero nazionale dei precari
della Giustizia. A Cremona presidio
12 Set 2025 USB proclama lo sciopero
generale per il 22 settembre
12 Set 2025 Vigili del fuoco, Ventura: "Sei
nuove unità a Cremona"
12 Set 2025 Convegno sulle figure professionali
nella compravendita immobiliare
Nazionali

Il Viminale aggiorna il livello delle scorte per politici e istituzioni

(Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha dato mandato ai tecnici del Viminale di aggiornare i livelli di protezione delle personalità politiche e istituzionali del Paese. L’iniziativa è stata avviata in considerazione del clima di tensione che si sta registrando nel Paese e nel contesto internazionale, in particolare per le ricorrenti minacce rivolte nei confronti di alcuni esponenti istituzionali. (di Giorgia Sodaro) 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...