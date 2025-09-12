Israele-Palestina, Assemblea generale Onu approva la soluzione a due Stati senza Hamas

(Adnkronos) – L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la ‘Dichiarazione di New York’, il testo che punta a rilanciare la prospettiva della soluzione a due Stati tra Israele e Palestina, escludendo ogni coinvolgimento di Hamas. La risoluzione è stata approvata con 142 voti a favore, 10 contrari – tra cui Israele e il suo principale alleato, gli Stati Uniti – e 12 astensioni. Il documento condanna esplicitamente Hamas e chiede che l’organizzazione deponga le armi.

La proposta di risoluzione, avanzata da Francia e Arabia Saudita, è stata approvata nell’ambito della “Conferenza di New York” tenutasi a luglio e presenta un documento d’azione inteso, secondo i suoi promotori, a tracciare un percorso “irreversibile” verso la creazione di uno Stato palestinese. L’ambasciatore israeliano all’Onu, Danny Danon, ha attaccato: “Questa è una proposta vuota che ignora completamente la realtà. Questa è una dichiarazione unilaterale che abbraccia le menzogne dei nostri nemici e fornisce sostegno ad Hamas”. Lo riporta Ynet.

”Oggi, sotto l’impulso di Francia e Arabia Saudita, 142 Paesi hanno adottato la Dichiarazione di New York sull’attuazione della soluzione dei due Stati. Insieme, stiamo tracciando un percorso irreversibile verso la pace in Medio Oriente”, ha scritto il presidente francese Emmanuel Macron. ”Francia, Arabia Saudita e tutti i loro partner saranno a New York per concretizzare questo piano di pace alla Conferenza sulla soluzione dei due Stati. Un altro futuro è possibile. Due popoli, due Stati: Israele e Palestina, che vivono fianco a fianco in pace e sicurezza. Dipende da tutti noi realizzarlo!”, ha aggiunto Macron.