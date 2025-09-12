Ultime News

12 Set 2025 Monitoraggio aree esterne, Tamoil
al Tar contro le nuove richieste
12 Set 2025 Sciopero nazionale dei precari
della Giustizia. A Cremona presidio
12 Set 2025 USB proclama lo sciopero
generale per il 22 settembre
12 Set 2025 Vigili del fuoco, Ventura: "Sei
nuove unità a Cremona"
12 Set 2025 Convegno sulle figure professionali
nella compravendita immobiliare
Nazionali

Max Giusti sostituisce Gerry Scotti, è il nuovo conduttore di ‘Caduta Libera’

Max Giusti prenderà da Gerry Scotti il timone di ‘Caduta Libera’. Il conduttore, il cui approdo a Mediaset era stato annunciato nei mesi scorsi, condurrà il programma destinato ad alternarsi con ‘Avanti un altro’ nel preserale di Canale 5. Lo anticipa il sito di Davide Maggio.  

Scotti, impegnato da quest’anno nell’access prime time con ‘La Ruota della Fortuna’, che sta riscuotendo un enorme successo di pubblico, lascerà così il preserale a Max Giusti. Ma non è ancora certa la data dell’avvicendamento con ‘Avanti un altro’, che potrebbe comunque proseguire almeno fino alla fine dell’anno.  

