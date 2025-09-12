Dal 20 settembre al 19 ottobre 2025 il Museo Civico “Ala Ponzone” presenta al pubblico due nuove opere, che sono entrate a far parte di recente delle collezioni, in un’esposizione che crea un ideale arco tra il primo e l’ultimo protagonista del neoclassicismo lombardo: Giuseppe Diotti ed Enrico Scuri.

Il percorso si apre con lo splendido bozzetto Il bacio di Giuda (olio su tela, 1839-40) del grande quadro che il pittore Giuseppe Diotti (Casalmaggiore, 1779 — Casalmaggiore, 1846) realizzò tra il 1838 e il 1840 per l’imperatore Ferdinando I, destinato alla Regia Imperial Galleria di Vienna. L’opera, proveniente dalla collezione del pittore Pietro Ronzoni, è stata riconosciuta dagli studi più recenti come uno dei bozzetti preparatori più importanti del celebre dipinto viennese. Grazie a una donazione, il Museo di Cremona può oggi presentarlo al pubblico, arricchendo la conoscenza della produzione di Diotti.

Accanto al bozzetto del Diotti è esposto il Ritratto di Rosalia Guidi di Bagno di Enrico Scuri (Bergamo, 1806 — Bergamo, 1884), eseguito ex cadavere nel 1847 e da subito replicato. La versione in mostra, a lungo ritenuta dispersa e recentemente riemersa sul mercato antiquario, è stata donata alla Pinacoteca dall’Associazione Amici del Museo “Ala Ponzone”. Il dipinto, espressione di un rigore formale tipico del purismo scuriano, unisce all’intento memoriale un’intensa forza evocativa.

Con questa esposizione, che sarà inaugurata venerdì 19 settembre alle ore 17:30, il Museo Civico Ala Ponzone offre al pubblico l’occasione di ammirare due opere che, provenendo da contesti diversi, arricchiscono il patrimonio della città e tracciano un ponte ideale tra due epoche della pittura lombarda. Un ricordo speciale e il più sentito ringraziamento va allo studioso e maestro che a questi argomenti, ancora fino a pochi decenni fa negletti e rimossi, ha dedicato studio e passione infiniti, Renzo Mangili, che al Museo ha donato il frutto maturo delle sue ricerche, fino all’ultima mostra dell’anno scorso, Piccio su carta. L’ingresso alla mostra è gratuito sino a domenica 21 settembre in occasione del Weekend della Rete dell’800 Lombardo, poi rientra nel percorso museale.

