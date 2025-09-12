Ultime News

12 Set 2025 Continuità e nuove sfide: Paola
Premi alla guida dell'Anguissola
12 Set 2025 Nuovi servizi per i più piccoli:
inaugurata la nuova mensa a Sospiro
12 Set 2025 Monitoraggio aree esterne, Tamoil
al Tar contro le nuove richieste
12 Set 2025 Sciopero nazionale dei precari
della Giustizia. A Cremona presidio
12 Set 2025 Usb proclama lo sciopero
generale per il 22 settembre
Nazionali

Sanità, l’appello di Cirino Pomicino: “Sto male e mi serve farmaco ospedaliero, aiutatemi”

(Adnkronos) – “Sono sconvolto e preoccupato. Sconvolto perché è sempre più difficile curarsi, anche a pagamento. Preoccupato, perché ho una polmonite in atto e non so come fare. Ho bisogno di un antibiotico di ultima generazione (principio attivo Linezolid) che le farmacie non possono distribuire anche con ricetta medica, perché è un farmaco cosiddetto ospedaliero per cui mi dovrei ricoverare per averlo, non posso procurarmelo per curarmi. Si tratta sostanzialmente di un farmaco salva vita”. Paolo Cirino Pomicino, parlamentare democristiano di lungo corso, è nella sua casa romana. Respira a fatica ma la voce è forte, vuole denunciare la difficoltà a trovare un cosiddetto farmaco ospedaliero per curarsi un nuovo attacco di polmonite dopo un lungo ricovero a Torino. 

”Sono stato ricoverato per quattro mesi all’ospedale di Torino a causa di una polmonite -racconta all’Adnkronos Pomicino-. Ora, sono a Roma, ho riavuto un attacco febbrile a domicilio. Non riesco ad avere questo farmaco perché la normativa schizofrenica di questo governo impone una ricetta di un medico ospedaliero o il ricovero in ospedale. Cosa devo fare per averlo?”, si chiede l’ex big Dc.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...