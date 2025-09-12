Tommaso Cerno: “Flotilla querela il Tempo? Non vediamo l’ora di essere in Tribunale a spiegare chi sono”

(Adnkronos) – “Flotilla querela il Tempo. Non vediamo l’ora di essere in Tribunale a spiegare chi sono e perché nessuno parla dei legami con Hamas”. Così il direttore del ‘Tempo’ Tommaso Cerno all’Adnkronos, commentando la notizia che il Global Movement to Gaza Italia ha dato mandato ai propri legali di querelare il quotidiano per diffamazione nei confronti del movimento e “diffusione di notizie false e tendenziose” sulla missione.

Il direttore del ‘Tempo’ commenta poi il racconto della giornalista de ‘La Stampa’ Francesca Del Vecchio che, dalle pagine del giornale per cui scrive, rivela oggi di essere stata e

spulsa dalla Global Sumud Flotilla su cui era imbarcata per fare un reportage perché ritenuta “pericolosa”. “I propal esultano per la morte di Kirk, cacciano i giornalisti dalla Flotilla, incolpano Trump per la violenza che invece invocano loro preparando la piazza. E’ il nuovo fascismo rosso che connota il primo Ventennio del millennio. Solidarietà alla collega e alla Stampa”, affonda Cerno.

Del Vecchio “ha reso un grande servizio all’informazione facendo capire chi sono davvero i nostri eroi. Ora raccontiamo, come fa Il Tempo, i legami fra questi signori e il regime terroristico di Hamas”, chiosa il direttore del Tempo.