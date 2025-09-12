Mercoledì 17 settembre 2025, alle ore 16:30, nella sede dell’Associazione Industriali di Cremona (piazza Cadorna, 6), si terrà l’evento Unboxing the future. Le sfide del territorio cremonese, appuntamento dedicato a giovani, istituzioni, scuole e imprese, promosso nell’ambito del progetto Giovani ON. Un’esperienza per crescere dal Servizio Informagiovani del Comune di Cremona in collaborazione con l’Associazione Industriali della Provincia di Cremona e con gli altri partner progettuali.

Giovani ON. Un’esperienza per crescere è stato finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del bando La Lombardia è dei Giovani 2024 in collaborazione con ANCI Lombardia ed è stato rivolto ai giovani tra i 15 e i 34 anni.

Durante l’incontro verranno presentati i risultati dei percorsi di ricerca e azione che hanno visto il coinvolgimento – insieme all’Informagiovani del Comune di Cremona e al partenariato di progetto – di università, enti locali e terzo settore.

Saranno illustrati gli esiti delle attività realizzate grazie al progetto Giovani ON. Un’esperienza per crescere, gli impatti e le prospettive e verranno premiati i giovani che hanno preso parte alle attività.

In particolare, un affondo sarà dedicato ai risultati della ricerca La transizione scuola-lavoro nell’epoca dell’incertezza: la sfida della Generazione Z cremonese, promossa dal Gruppo Giovani Industriali di Cremona in collaborazione con l’Informagiovani del Comune di Cremona e realizzata dall’équipe dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo.

La seconda parte dell’incontro sarà dedicata a due tavole rotonde, momenti di confronto tra giovani, istituzioni, imprese e realtà sociali. I giovani porteranno la loro voce accanto a quella del mondo accademico e produttivo per riflettere insieme su come affrontare le sfide del futuro.

Introdurranno l’incontro Davide Nicoletti, Vice Presidente del Gruppo Giovani Industriali di Cremona e Andrea Virgilio, Sindaco di Cremona

