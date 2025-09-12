Ultime News

12 Set 2025 Spaccio nei campi: due arresti
e una denuncia dei carabinieri
12 Set 2025 Festa dell'Unità, stasera
si parla di sanità in Regione
12 Set 2025 West Nile. Un’altra persona
contagiata in provincia
12 Set 2025 "Unboxing the future" il 17 settembre
all'Associazione Industriali
12 Set 2025 Cappella Cantone, morto Michele
Boschi: era originario di Cremona
X Factor, siparietto tra Achille Lauro e la concorrente: “Mi stai mettendo nei casini?”

(Adnkronos) –
Achille Lauro si è reso protagonista di un gossip esploso durante la prima puntata di X Factor, andata in onda ieri, giovedì 11 settembre. Tutto è accaduto nel corso delle audizioni, quando sul palco è arrivata Virginia, giovane concorrente del talent show, che ha sorpreso tutti con una dichiarazione inaspettata.  

“Ci siamo già visti a una serata”, ha esordito Virginia prima di cominciare la sua esibizione, attirando subito la curiosità di Achille Lauro e degli altri giudici, in particolare di Paola Iezzi e Jake La Furia.  

 

“Siamo sicuri che non mi stai per mettere nei casini vero?”, ha replicato Lauro colto di sorpresa. Virginia ha poi chiarito di aver incontrato l’artista in occasione di un suo concerto: “Ci siamo incrociati, ma neanche troppo… mi sono fermata a parlare con Boss Doms ma non c’è stato niente…”. Lauro rassicurato ha commentato: “La storia non ha valore, mi sono salvato allora”. Pronta, la replica ironica della ragazza: “Ti sei salvato in corner, ma c’è ancora tempo”.  

  

