Ultime News

13 Set 2025 Matteo Piloni: "Sanità da rivedere,
a metà ottobre la proposta del PD"
13 Set 2025 Crossodromo di Crotta, grave 29enne
tedesca: caduta e investita da una moto
13 Set 2025 Incidente al crossodromo
di Crotta: grave una 29enne
13 Set 2025 Si ribalta con il trattore e aggredisce
i Carabinieri: denunciato 36enne
13 Set 2025 Carabinieri, sei allontanamenti
nelle ultime settimane
Nazionali

Al via la missione della ‘Global Sumud Flotilla’, salpate da Augusta le 18 barche italiane dirette a Gaza

(Adnkronos) – Partita oggi, sabato 13 settembre, la Global Sumud Flotilla. Le 18 imbarcazioni italiane della missione umanitaria hanno lasciato una a una il porto di Augusta, nel Siracusano, alla volta di Gaza per rompere il blocco di Israele e consegnare aiuti alla popolazione civile della Striscia sotto assedio.  

A bordo circa 150 persone. In mare si riuniranno con le sei imbarcazioni provenienti dalla Grecia, con sessanta persone a bordo, e le dieci barche provenienti dalla Tunisia, per un totale di circa 600 persone.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...