13 Set 2025 Matteo Piloni: "Sanità da rivedere,
a metà ottobre la proposta del PD"
13 Set 2025 Crossodromo di Crotta, grave 29enne
tedesca: caduta e investita da una moto
13 Set 2025 Incidente al crossodromo
di Crotta: grave una 29enne
13 Set 2025 Si ribalta con il trattore e aggredisce
i Carabinieri: denunciato 36enne
13 Set 2025 Carabinieri, sei allontanamenti
nelle ultime settimane
Alcaraz, ritorno in campo con… i nuovi capelli biondi

Carlos Alcaraz torna ad allenarsi. Dopo la vittoria agli Us Open 2025, dove ha battuto Jannik Sinner in finale e si è ripreso il primo posto nel ranking Atp, il tennista spagnolo è tornato in campo in vista dell’ultima parte di stagione. Nonostante abbia deciso di non rispondere alla chiamata della Spagna, impegnata in Coppa Davis contro la Danimarca per raggiungere un posto nelle final 8 di Bologna, appuntamento a cui l’Italia arriverà da campione in carica, Alcaraz si è rivisto in un campo indoor con tanto di nuovo look. 

Dopo il trionfo a New York infatti, quando Carlos aveva sfoggiato un’inedita rasatura, Alcaraz ha deciso di tingersi i capelli di biondo e per la prima volta il tennista è stato immortalato dal direttore del centro sportivo di Murcia, città natale dello spagnolo, Antonio Hernandez, in campo con il nuovo look. E il video, ovviamente, è diventato subito virale. 

 

