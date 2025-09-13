Ultime News

Nazionali

Fiorentina-Napoli 1-3, Conte primo con la Juve


Il Napoli vince 3-1 sul campo della Fiorentina nell’anticipo serale della terza giornata, oggi 13 settembre, e rimane a punteggio pieno. I campioni d’Italia, con 9 punti, sono primi con la Juventus. La Fiorentina, ancora a secco di vittorie, rimane a quota 2. 

La formazione allenata da Conte sblocca il risultato al 6′ con il rigore di De Bruyne, assegnato per il fallo di Anguissa su Comuzzo. I viola accusano il colpo e subiscono subito il raddoppio. Spinazzola innesca Hojlund che si presenta davanti a De Gea e firma il 2-0.
 

La Fiorentina prova a scuotersi e crea due nitide occasioni nel primo tempo. Mandragora al 19′ non trova il bersaglio da distanza ravvicinata, al 31′ Kean viene murato in extremis da Di Lorenzo. In mezzo, una parata di De Gea nega la doppietta a De Bruyne. Il Napoli chiude i conti in avvio di ripresa. Su azione da corner, Anguissa offre a Beukema il pallone del 3-0: game over al 51′. La Fiorentina trova il gol della bandiera al 79′ quando Ranieri, su corner di Nicolussi Caviglia, batte Milinkovic-Savic: 1-3.  

