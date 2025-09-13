Ultime News

13 Set 2025 Avvocati: martedì incontro
su religione e discriminazione
13 Set 2025 Festival delle tradizioni rumene:
canti, balli e integrazione
13 Set 2025 Nuova stagione di "Ore12"
su CR1: tante le novità
13 Set 2025 La “Festa delle famiglie” accoglie
il missionario monsignor Scampa
13 Set 2025 200 Miglia di Cremona: tutto
pronto in piazza Stradivari
Nazionali

Juve-Inter 4-3: chi è Adzic, l’eroe bianconero del derby d’Italia

(Adnkronos) – Sulla spettacolare vittoria della Juve contro l’Inter per 4-3 oggi, sabato 13 settembre, c’è la firma di Vasilije Adzic. Ma chi è il gioiellino bianconero che ha deciso il derby d’Italia con un gol da incorniciare in pieno recupero? Montenegrino, classe 2006, Adzic è un centrocampista capace di abbinare ottime doti fisiche a notevoli qualità tecniche e già da qualche anno è considerato uno dei maggiori talenti del calcio balcanico.  

Nato a Niksic, in Montenegro, il 12 maggio 2006, Adzic ha già incantato a livello giovanile e ha rappresentato il suo Paese con tutte le selezioni giovanili, prima di essere convocato dall’Under 21. Nell’aprile 2022 ha debuttato in prima squadra con il Buducnost, trovando subito il gol nel 4-0 rifilato dai suoi all’Arsenal Tivat. Una rete che fa di lui il secondo marcatore più giovane nella storia del massimo campionato montenegrino.  

Arrivato alla Juve nell’estate 2024, avrebbe dovuto far parte della squadra Next Gen in Serie C. Poi, il super pre-campionato dell’anno scorso ha portato Thiago Motta ad aggregarlo alla prima squadra. Con Tudor, la svolta. La rete segnata contro l’Inter è la sua prima con la maglia bianconera.  

La prestazione del montenegrino contro l’Inter è stata commentata anche dal tecnico della Juve Igor Tudor: “Da 5-6 mesi lavoriamo su di lui, crediamo che sia forte. Abbiamo provato a cambiargli quelle abitudini che non ci piacevano e lo ha accettato. Ha qualità enormi, un tiro raro, una bella gamba, corsa e umiltà. Ora deve prendere questo gol per avere più motivazione per continuare a lavorare”.  

