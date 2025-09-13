Latina, bomba esplosa nella notte in viale Guido Rossa: è il terzo caso in una settimana

(Adnkronos) –

Ancora una bomba esplosa a Latina. Nella notte un ordigno ha svegliato di soprassalto i residenti di viale Guido Rossa, danneggiando la macchina di una donna. Sul posto i carabinieri impegnati nelle indagini.

Quella della notte scorsa è la terza bomba innescata in una settimana all’interno del complesso delle case popolari ‘Arlecchino’ al centro, secondo le prime ipotesi, di una guerra tra clan per le piazze di spaccio.

Mezz’ora prima della bomba esplosa tra viale Guido Rossa e via Bachelet, i carabinieri sono intervenuti, intorno alle 2 della notte, nei pressi di un bar in un noto centro commerciale a poca distanza. Lì è stata lanciata una bottiglia incendiaria che non ha però colpito la vetrata verso la quale era indirizzata, finendo sul marciapiede antistante, per poi spegnersi senza provocare danni.

“La bomba carta esplosa questa notte in via Guido Rossa è un altro campanello d’allarme che non può essere sottovalutato. Questa volta è stata danneggiata l’auto di una donna, risultata completamente estranea a dinamiche criminali. L’eventuale legame tra l’episodio dinamitardo di questa notte e i precedenti, riconducibili ad una guerra in atto per lo spaccio di sostanze stupefacenti, è al vaglio degli investigatori della Questura e dei carabinieri”, dichiara in una nota il sindaco di Latina Matilde Celentano.

“Va comunque sottolineato che il traffico della droga corrode il tessuto sociale e va estirpato con ogni mezzo. Non è solo un problema di ordine pubblico, ma una questione di sicurezza e di dignità per l’intera città. Per questo motivo, continuerò come Sindaco, come istituzione, a collaborare attivamente con tutte le autorità competenti al fine di smantellare la rete crinale che sta creando tensione e paura nella nostra città”, conclude.