Meloni: “Odio e violenza politica stanno tornando, noi accusati da chi festeggia la morte di Kirk”

(Adnkronos) – “Odio e violenza politica stanno tornando una realtà”. Giorgia Meloni lancia l’allarme dal palco della festa nazionale dell’Udc.

“Vogliamo dimostrare che la politica può essere autorevole, può essere credibile, che è capace di dedizione, che è capace di sacrificio, che può essere fatta con amore, per quello in cui si crede, per la propria nazione, per la propria gente… Guardate, lo voglio dire nel tempo in cui l’odio e la violenza politica stanno tornando drammaticamente una realtà, facendo venire molti nodi al pettine”.

“Io vengo -ha sottolineato la presidente del Consiglio- da una comunità politica che è spesso stata accusata, ingiustamente, di diffondere odio, che è stata accusata, guarda un po’, dagli stessi che oggi tacciono, minimizzano o addirittura giustificano o festeggiano l’omicidio premeditato, intenzionale, a sangue freddo di un ragazzo di 31 anni che aveva la colpa di difendere con coraggio le sue idee”, dice riferendosi all’uccisione del conservatore Usa Charlie Kirk.

Quindi scherza rivolta alla platea degli ex Dc. ”Mi hanno fatto sorridere alcuni commenti dopo il mio discorso al Meeting di Rimini. C’è chi ha detto che sono diventata una democristiana 2.0 perché volevo dare la caccia ai cattolici… State tranquilli che non vi do la caccia… Tranquillizzo tutti, non sto dando la caccia a nessuno, non cerco una legittimazione religiosa. Spero che il Nostro Signore ci dia una mano ma è tutto un altro tema… Rimango sempre me stessa, non ho mai avuto stima dei politici multiformi che inseguono le contingenze. Quello che ho detto al Meeting è quello che penso da sempre”.

E torna a parlare delle prospettive per il Paese. ”Vogliamo rimettere l’Italia nel posto che merita sullo scacchiere internazionale”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla festa nazionale dell’Udc.

“Vogliamo archiviare la stagione dei governi tecnici, arcobaleno e dei ribaltoni”, che “passano sulla testa dei cittadini”. I cittadini “vogliono stabilità, vogliono governi politici, stabili, e vogliamo rispondere a questa richiesta con la riforma del premierato, necessaria per rafforzare la democrazia e l’economia”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla festa nazionale dell’Udc.

“Stiamo vedendo come la stabilità -ha sottolineato la premier- faccia la differenza, solo un governo stabile può avere visione Quindi andremo avanti con la riforma del premierato”.

Non solo. ”Andremo avanti sulla riforma della giustizia, della separazione delle carriere e del Csm” per dire basta alle correnti.