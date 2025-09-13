Ultime News

13 Set 2025 Matteo Piloni: "Sanità da rivedere,
a metà ottobre la proposta del PD"
13 Set 2025 Crossodromo di Crotta, grave 29enne
tedesca: caduta e investita da una moto
13 Set 2025 Incidente al crossodromo
di Crotta: grave una 29enne
13 Set 2025 Si ribalta con il trattore e aggredisce
i Carabinieri: denunciato 36enne
13 Set 2025 Carabinieri, sei allontanamenti
nelle ultime settimane
Mondiali atletica, Battocletti argento nei 10mila e Fabbri bronzo nel peso

(Adnkronos) – Nadia Battocletti medaglia d’argento nei 10mila metri ai Mondiali d’atletica 2025 a Tokyo. L’azzurra chiude in 30’38”23 (record italiano) alle spalle della keniana Beatrice Chebet. La prima giornata della rassegna iridata regala agli azzurri anche la medaglia di bronzo per Leonardo Fabbri nel lancio del peso dopo l’argento di Antonella Palmisano nella 35 km di marcia. 

