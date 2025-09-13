Ultime News

13 Set 2025 Al via la nuova stagione
di "Ore12" su CR1: tante le novità
13 Set 2025 All'Opera Pia di Castelverde
al via la "Festa delle famiglie"
13 Set 2025 200 Miglia di Cremona: tutto
pronto in piazza Stradivari
13 Set 2025 La cargobike piace: grandi e bambini
alla prova in Piazza del Comune
13 Set 2025 Chiara Ferragni a Cremona: giro in
città tra pasticceria e tramezzini
Nazionali

Serie A, oggi Juve-Inter 2-1 – La partita in diretta

(Adnkronos) – La Serie A torna in campo e c’è subito il big match tra Juventus e Inter. Oggi, sabato 13 settembre, i bianconeri ospitano i nerazzurri allo Stadium in un derby d’Italia che promette spettacolo. La squadra di Tudor arriva a punteggio pieno al grande appuntamento, mentre i nerazzurri sono già chiamati alla reazione dopo il brutto ko rimediato contro l’Udinese. Al 13′, Juve in vantaggio con un gran gol di Kelly e 1-0 bianconero. Alla mezz’ora Calhanoglu riporta tutto in parità ed è 1-1. Al 38′, Juve ancora avanti con la perla dalla distanza di Yildiz: il turco beffa Di Gregorio con una rasoiata dalla distanza e riporta i suoi in vantaggio. 

Match visibile in diretta e in streaming su Dazn, ma anche su Sky Sport (canale 214) per gli abbonati a Sky con Zona Dazn.
 

Curiosità. Il derby d’Italia è l’occasione per un debutto storico. Quello della Refcam, uno strumento che permetterà ai tifosi di sapere cosa vede l’arbitro in campo. Si tratta di una telecamera ultramoderna che consente di assistere all’evento-partita dal punto di vista privilegiato del direttore di gara. 


