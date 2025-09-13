Ultime News

Tim Music Awards, Achille Lauro annuncia il suo primo San Siro

(Adnkronos) – “Il nostro primo San Siro”. Achille Lauro annuncia il suo primo concerto in uno stadio direttamente dal palco dei Tim Music Awards in onda stasera, sabato 13 settembre, su Rai 1.  

L’artista prima di incantare l’Arena di Verona con il suo brano ‘Incoscienti giovani’, portato al Festival di Sanremo 2025, ha annunciato al suo pubblico la grande notizia. Poco dopo, il post su Instagram: “15 giugno 2026, il nostro primo San Siro insieme”, a corredo di uno scatto in cui Achille Lauro è stato ritratto in Piazza Duomo. 

 

I biglietti, ha aggiunto il cantautore veronese, sono disponibili per tutti da martedì 16 alle ore 14. E in Pre-Sale dalle 14 di domani, domenica 14 settembre, “in esclusiva sul mio canale broadcast”, ha scritto. 

