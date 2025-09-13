Ultime News

13 Set 2025 Isola, con le chiavi al podestà
è partito il 58esimo Palio
13 Set 2025 Mostra di Santi e
Moavero a Monticelli
13 Set 2025 Associazione Amici dell'Ospedale:
evento benefico con il Duo Diamanti
13 Set 2025 Teatro Ponchielli a nudo
rivestito di jazz e applausi
13 Set 2025 Cavatigozzi: le istanze dei residenti
in un incontro con la Giunta
Nazionali

Trieste, 25enne travolta e uccisa da auto mentre attraversava sulle strisce

(Adnkronos) – Una 25enne, della provincia di Milano, è stata travolta e uccisa da un’auto mentre stava attraversando sulle strisce a Trieste. E’ accaduto nella tarda serata di ieri venerdì 12 settembre, intorno alle 22,30, quando una Jeep in un tratto di strada in salita ha investito la giovane sbalzandola per diversi metri. La giovane è morta sul colpo. L’auto è finita sull’isola salvagente tra le carreggiate abbattendone le ringhiere. L’uomo all guida del fuoristrada non è fuggito ed è in stato di choc. E’ intervenuta la Polizia Locale di Trieste per i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’accaduto.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...