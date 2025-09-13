Verissimo, Samira Lui: “Gerry Scotti è un colosso, sono davvero fortunata”

(Adnkronos) – “È bellissimo lavorare con Gerry Scotti, un colosso, un simpaticone”, così Samira Lui ospite oggi, sabato 13 settembre, a Verissimo ha parlato del suo rapporto con il conduttore televisivo, con cui lavora al fianco ne ‘La ruota della fortuna’, il game show di Canale 5 che sta riscuotendo un enorme successo.

La valletta ha raccontato di essere cresciuta in campagna con i nonni: “Sono stata molto fortunata, loro sono stati i miei pilastri. Sono sempre stata con i piedi per terra ma ho sempre sognato di fare televisione e piano piano la vita mi ha portato qui”, ha ammesso con orgoglio.

Samira, legatissima alla mamma Doretta, ha parlato a Silvia Toffanin del loro rapporto speciale: “Io sono davvero fortunata a essere stata cresciuta da una famiglia grandissima, formata solo da mia mamma, ma comunque grandissima”, ha detto sciogliendosi in un pianto.

L’amore è un tassello fondamentale nella vita di Samira, legata sentimentalmente a Luigi Punzo da 7 anni: “È geloso però non me lo fa pesare, mi stima tanto e si fida di me. Mi rispetta come persona e come fidanzata”, ha raccontato.

Il papà della showgirl è andato via di casa prima che lei nascesse. A Verissimo, Samira ha raccontato di non averlo mai conosciuto: “Ci siamo sentiti prima del mio ingresso al Grande Fratello. Non l’ho mai incontrato, non ho sofferto molto perché ho comunque una bellissima famiglia al mio fianco. Ma spero un giorno di poterlo incontrare”.