Ultime News

13 Set 2025 Al via la nuova stagione
di "Ore12" su CR1: tante le novità
13 Set 2025 All'Opera Pia di Castelverde
al via la "Festa delle famiglie"
13 Set 2025 200 Miglia di Cremona: tutto
pronto in piazza Stradivari
13 Set 2025 La cargobike piace: grandi e bambini
alla prova in Piazza del Comune
13 Set 2025 Chiara Ferragni a Cremona: giro in
città tra pasticceria e tramezzini
Nazionali

Vuelta, il sigillo di Vingegaard: al danese ventesima tappa e trofeo

(Adnkronos) –
Jonas Vingegaard vince la durissima penultima tappa della Vuelta di Spagna di oggi sabato 13 settembre e si prende il trofeo. Il danese della Visma Lease a Bike conquista la Robledo de Chavela – Bola del Mundo di 165,6 km (4.226 metri di dislivello), consolida il suo primato in classifica ed è il vincitore di questa edizione del giro iberico. Alle sue spalle oggi il compagno di squadra Sepp Kuss a 11″ di distacco, terzo Jay Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe). Crollo per Giulio Pellizzari che arriva sedicesimo e in classifica generale si piazza sesto, a una tappa dalla fine ufficiale. 

Ecco la classifica generale della Vuelta di Spagna: 

1) Jonas Vingegaard (TVL) in 72h53’57”
 

2) Joao Almeida (UAD) +1’16” 

3) Tom Pidcock (Q36) +3’11” 

4) Jai Hindley (RBH) +3’41” 

5) Matthew Riccitello (IPT) +5’55” 

6) Giulio Pellizzari (RBH) +7’23” 

7) Sepp Kuss (TVL) +7’45” 

8) Felix Gall (DAT) +7’50” 

9) Torstein Traeen (TBV) +9’48” 

10) Matteo Jorgenson (TVL) +12’16” 

