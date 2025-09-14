Atalanta-Lecce 4-1, De Ketelaere ispira e Juric cala il poker

(Adnkronos) – Prima vittoria in campionato per la ‘nuova’ Atalanta di Ivan Juric, che nella terza giornata di campionato batte il Lecce. Oggi, domenica 14 settembre, la Dea si è imposta sui salentini con un netto 4-1 al Gewiss Stadium di Bergamo. Sblocca la partita nel primo tempo Scalvini, poi ci pensa la doppietta di De Ketelaere e la prima rete con la maglia nerazzurra di Zalewski, arrivato in estate dall’Inter, a chiudere i conti. Nel finale il gol del Lecce con Ndri. Con questa vittoria la squadra di Juric sale a quota 5 punti in classifica, mentre quella di Di Francesco rimane a quota 1 al penultimo posto.

Partita indirizzata fin dai primi minuti, con l’Atalanta a dominare e il Lecce a difendersi e ripartire. La rete nerazzurra arriva al 37′ con il colpo di testa di Scalvini che sblocca il match. Nella ripresa arriva al 52′ il raddoppio di De Ketelaere, migliore in campo dei suoi, bravo a sfruttare un assist dell’ex di giornata Krstovic.

L’ex attaccante del Lecce serve un altro passaggio vincente per Zalewski, che al 70′ buca Falcone da fuori area e poi è ancora De Ketelaere, quattro minuti più tardi, a firmare la sua doppietta e calare il poker. All’82’ arriva il gol della bandiera di Ndri, che vale la prima rete dei salentini in questo campionato. Nel finale segna anche Krstovic, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Finisce quindi 4-1 per l’Atalanta.