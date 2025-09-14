Ultime News

14 Set 2025 Sport, Forza Italia fa chiarezza su
PalaRadi e palestra Sacra Famiglia
14 Set 2025 58esimo Palio di Isola:
il "magher" incorona Le Gerre
14 Set 2025 Giornata all'insegna delle due ruote
con Avis e Bici&Barca lungo il Po
14 Set 2025 Gadesco Pieve Delmona,
80enne perde la vita in strada
14 Set 2025 Tragedia al Cremona Circuit, muore
il motociclista Gabriele Cottini
Nazionali

Milan-Bologna, Allegri espulso ‘senza giacca’: cosa è successo

(Adnkronos) – Massimiliano Allegri senza giacca e espulso in Milan-Bologna. Un ‘classico’ del repertorio dell’allenatore toscano caratterizza il match tra i rossoneri e i rossoblu. Allegri perde le staffe nel finale di gara, dopo l’assegnazione di un rigore al Milan per il fallo subito da Nkunku nell’area felsinea. L’arbitro Marcenaro assegna il penalty ma viene richiamato dal Var. 

Marcenaro esamina le immagini televisive e decide di revocare il calcio di rigore. La decisione fa imbestialire Allegri che si toglie la giacca e la lancia via, con proteste veementi nei confronti della decisione-bis del direttore di gara. Marcenaro punisce l’allenatore del Milan, cartellino rosso e espulsione. 

