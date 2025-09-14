Ultime News

14 Set 2025 Sport, Forza Italia fa chiarezza su
PalaRadi e palestra Sacra Famiglia
14 Set 2025 58esimo Palio di Isola:
il "magher" incorona Le Gerre
14 Set 2025 Giornata all'insegna delle due ruote
con Avis e Bici&Barca lungo il Po
14 Set 2025 Gadesco Pieve Delmona,
80enne perde la vita in strada
14 Set 2025 Tragedia al Cremona Circuit, muore
il motociclista Gabriele Cottini
Nazionali

Milano, tenta suicidio lanciandosi da balcone ma cade su una passante uccidendola

(Adnkronos) – Tragedia oggi domenica 14 settembre a Milano dove una passante è morta dopo essere stata travolta da un uomo che si era lanciato dal balcone della sua abitazione al quarto piano, tentando il suicidio.  

La vittima, una donna italiana di 83 anni, è morta sul colpo mentre l’uomo, un 70enne, è stato trasportato in codice rosso, cosciente, all’ospedale Niguarda, dove risulta non in pericolo di vita.  

Sul posto, in via Fratelli di Dio, sono intervenuti i militari del Nucleo Radiomobile e della stazione carabinieri San Cristoforo.  

