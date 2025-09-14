Ultime News

14 Set 2025 Sport, Forza Italia fa chiarezza su
PalaRadi e palestra Sacra Famiglia
14 Set 2025 58esimo Palio di Isola:
il "magher" incorona Le Gerre
14 Set 2025 Giornata all'insegna delle due ruote
con Avis e Bici&Barca lungo il Po
14 Set 2025 Gadesco Pieve Delmona,
80enne perde la vita in strada
14 Set 2025 Tragedia al Cremona Circuit, muore
il motociclista Gabriele Cottini
Mondiali atletica, terza giornata: programma e dove vedere in tv italiani in gara

Terza giornata ai Mondiali di atletica 2025 di Tokyo. Dopo le tre medaglie azzurre della prima giornata di gare e le delusioni incassate nella seconda, con le cocenti eliminazioni di Gian Marco Tamberi e Marcell Jacobs, saranno ancora tanti gli italiani pronti a stupire. Da Lorenzo Simonelli a Mattia Furlani passando per Sara Fantini, in finale nel lancio del martello. Ecco il programma delle gare di lunedì 15 settembre e dove vedere gli italiani in tv. 

 

Ecco gli azzurri in gara lunedì 15 settembre, ai Mondiali di atletica: 

00.30 Maratona maschile: Iliass Aouani, Yohanes Chiappinelli, Yeman Crippa 

02.00 Lancio del martello maschile, qualificazioni: Giorgio Olivieri 

02.05 Salto con l’asta femminile, qualificazioni: Roberta Bruni, Elisa Molinarolo 

04.20 400 ostacoli femminili, batterie: Ayomide Folorunso, Alice Muraro, Rebecca Sartori 

12.35 400 ostacoli maschili, batterie: Alessandro Sibilio 

12.40 Salto in lungo maschile, qualificazioni: Mattia Furlani 

13.23 110 ostacoli maschili, batterie: Lorenzo Simonelli 

14.00 Lancio del martello femminile, finale: Sara Fantini 

14.06 100 ostacoli femminili, semifinali: Giada Carmassi, Elena Carraro 

14.30 1500 metri maschili, semifinali: Pietro Arese, Federico Riva 

15.20 100 ostacoli femminili, finale: eventuali Giada Carmassi, Elena Carraro 

 

I Mondiali di atletica 2025 a Tokyo saranno visibili in diretta televisiva e in chiaro su Rai 2, mentre nella fascia oraria 13-13.30 si passerà su Rai SportHD. Gare visibili anche in streaming su Rai Play, gratis, e su Discovery+, Eurosport 1 e Dazn per gli abbonati. 

 

