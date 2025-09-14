Ultime News

13 Set 2025 Avvocati: martedì incontro
su religione e discriminazione
13 Set 2025 Festival delle tradizioni rumene:
canti, balli e integrazione
13 Set 2025 Nuova stagione di "Ore12"
su CR1: tante le novità
13 Set 2025 La “Festa delle famiglie” accoglie
il missionario monsignor Scampa
13 Set 2025 200 Miglia di Cremona: tutto
pronto in piazza Stradivari
Nazionali

Mondiali di atletica, oggi seconda giornata: programma e dove vedere italiani in gara


Giornata 2 dei Mondiali di atletica 2025 a Tokyo. Dopo la pioggia di medaglie azzurre nella prima giornata di gare oggi, domenica 14 settembre, saranno ancora tanti gli italiani pronti a stupire. In pista di nuovo tanti big azzurri: dalle frecce azzurre Marcell Jacobs e Zaynab Dosso al re del salto in alto Gianmarco Tamberi, ecco il programma delle gare di oggi e dove vedere gli italiani. 

Ecco gli azzurri in gara oggi, domenica 14 settembre, ai Mondiali di atletica: 

00:30 Rebecca Lonedo – maratona (FINALE) 

2:00 Federico Riva, Pietro Arese, Joao Bussott Neves – 1500 metri (batterie) 

2:00 Sara Fantini – lancio del martello (qualificazioni) 

04:20 Giada Carmassi, Elena Carraro – 100 ostacoli (batterie) 

11:35 Edoardo Scotti, Luca Sito – 400 metri (batterie) 

11:40 Gianmarco Tamberi, Stefano Sottile, Manuel Landa, Matteo Sioli – salto in alto (qualificazioni)
 

12:25 Alice Mangione, Anna Polinari – 400 metri (batterie) 

13:20 Zaynab Dosso – 100 metri ( semifinali)
 

13:45 Marcell Jacobs – 100 metri (semifinali)
 

14:07 Gaia Sabbatini, Marta Zenoni – 1500 metri (semifinali) 

15:13 Zaynab Dosso – 100 metri (ev. FINALE)
 

15:20 Marcell Jacobs – 100 metri (ev. FINALE)
 

I Mondiali di atletica 2025 a Tokyo saranno visibili in diretta su Rai 2, gratis e in chiaro (nella fascia oraria 13-13:30 si passerà su Rai Sport Hd). Gare visibili anche in streaming su Rai Play (gratis) e su Discovery+, Eurosport 1 e Dazn per gli abbonati. 

