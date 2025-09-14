Ultime News

14 Set 2025 Cremona Gospel Choir, le audizioni
nel Centro Civico del Boschetto
14 Set 2025 Gara di pesca al colpo sul canale:
secondo posto per la Ravanelli
14 Set 2025 Agitazione in ospedale, confederali
divisi. Asst apre al confronto
14 Set 2025 Nicola: "A Verona sarà battaglia
Vardy si è inserito con armonia"
14 Set 2025 CR1, tante le novità nel nuovo
palinsesto da lunedì 15 settembre
Nazionali

MotoGp, Marquez trionfa nel Gp di San Marino. Secondo Bezzecchi, cade Bagnaia

Marc Marquez vince il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Il pilota spagnolo della Ducati, che si conferma sempre più leader del Mondiale, ha trionfato oggi, domenica 14 settembre, a Misano in rimonta, partendo dalla quarta posizione e riscattando così la caduta nella Sprint di ieri. Alle sue spalle l’Aprilia di Marco Bezzecchi, che partiva dalla pole position e aveva vinto già la gara corta nella corsa ‘di casa’. 

Terzo Alex Marquez, secondo nella classifica Piloti. Il fratello di Marc e pilota della Ducati Gresini chiude il podio e precede gli azzurri Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio. Altra delusione per Pecco Bagnaia, che cade e non riesce a terminare una gara iniziata in salita dopo l’ottavo posto conquistato in qualifica. Sesto Aldeguer, settimo Luca Marini. Poi Quartararo, Olivera e Binder. 

 

