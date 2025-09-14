Dal Campus Santa Monica di Cremona all’asilo dell’Associazione Giardino degli Angeli a Canavieiras nello Stato di Bahia in Brasile: è l’esperienza di volontariato vissuta dal giornalista Francesco Berlucchi, dipendente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che durante l’estate ha partecipato al Charity Work Program.

È un’iniziativa promossa dal Centro di Ateneo per la Solidarietà Internazionale diretto dal Prof. Marco Caselli, che prima era rivolta solo a studenti e neolaureati (dal 2009 ad oggi ha coinvolto oltre 500 persone in attività di cooperazione all’estero presso ONG, Fondazioni e missioni in Paesi emergenti o in via di sviluppo) mentre dal 2024 è aperta anche al personale tecnico amministrativo di tutte le sedi dell’Università Cattolica e della Fondazione EDUCatt.

Francesco Berlucchi ha partecipato alla seconda edizione, che l’ha portato a trascorrere un periodo ad agosto in Sudamerica presso il centro di educazione e aggregazione del Giardino degli Angeli operativo da oltre vent’anni sul territorio. Si è prestato ad attività di servizio e di gioco intercettando le necessità dei bambini di Canavieiras, con una crescita culturale e personale che ora porta con sé insieme ai ricordi ancora carichi di emozione.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata