14 Set 2025 Giornata all'insegna delle due ruote
con Avis e Bici&Barca lungo il Po
14 Set 2025 Gadesco Pieve Delmona,
80enne perde la vita in strada
14 Set 2025 Tragedia al Cremona Circuit, muore
il motociclista Gabriele Cottini
14 Set 2025 Colpo di pistola ad aria compressa
contro un gatto: l'allarme della Lav
14 Set 2025 Marta Cavalli si ritira dal
ciclismo: "Mi sento esausta"
Vuelta, proPal invadono Gran Via di Madrid: annullata ultima tappa

(Adnkronos) – Ultima tappa della Vuelta di Spagna 2025 annullata. Centinaia di manifestanti filo-palestinesi hanno invaso parte del percorso, nel centro di Madrid.  

Jonas Vingegaard ha vinto così questa ma è stato costretto a saltare la cerimonia di premiazione. 

Sulla Gran Via, dove i ciclisti avrebbero dovuto transitare più volte, i manifestanti hanno abbattuto le transenne e hanno marciato sulla strada, alcuni intonando slogan per il boicottaggio di Israele. Il gruppo dei ciclisti si è dovuto fermare.  

 

