Lettere

"Città della cultura: Piacenza
va avanti. E Cremona?"

da Alessandro Portesani

Piacenza si candida a città della cultura europea e la nostra proposta alla maggioranza di centro sinistra per Cremona città della cultura che fine ha fatto ?

Dopo l’ annuncio della sindaca piacentina Tarasconi in chiusura del Festival del Pensare Contemporaneo, credo che sia importante riportare subito al centro dell’attenzione il tema. Lo farò il prossimo 23 settembre quando tornerà a riunirsi l’Ufficio di Presidenza del consiglio comunale e lo chiederò espressamente a Luciano Pizzetti che si era preso in carica il coordinamento di questo tema. Così, a naso, mi sembra che il capitolo sia finito nel solito porto delle nebbie, mentre le altre città vicine corrono. E’ chiaro che con una candidatura così vicina territorialmente le altre potrebbero essere archiviate. E’ abbastanza ovvio. Cremona non se lo po’ permettere di essere archiviata. Anzi sarebbe stato importante avviare fin da subito, ovvero da marzo, quando lanciai la proposta un Tavolo di confronto con Piacenza. Temo che nulla sia stato fatto. Noi però non ci rinunciamo.

Alessandro Portesani, capogruppo di ‘Novita’ a Cremona’

