Ultime News

15 Set 2025 Persico: monumento ai Caduti
restaurato per parlare di pace
15 Set 2025 Si trancia due dita con taglierino
Infortunio in via Castelleone
15 Set 2025 Marciapiedi impraticabili e verde
incolto: interrogazione di Olzi
15 Set 2025 Lavoro irregolare: sanzioni per
oltre 122mila euro sul Cremasco
15 Set 2025 Cremonese a Verona
per continuare a stupire
Nazionali

Investita da camion mentre aspetta bus per andare a scuola, 15enne morta in Trentino

(Adnkronos) – Una ragazzina di 15 anni è morta dopo essere stata investita da un mezzo pesante a Giustino, in Trentino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno ricostruendo esattamente la dinamica dell’accaduto. Da una primissima ricostruzione la 15enne, che doveva prendere la corriera per andare a scuola, è stata investita mentre attraversava la strada. Proseguono le indagini per fare luce sull’esatta dinamica dell’incidente. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...