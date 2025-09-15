Ultime News

15 Set 2025 Vent’anni di Piedibus:
incontro il 18 settembre
15 Set 2025 Nuovo Censimento
al via dal 29 settembre
15 Set 2025 "EndlessHopeEndlessSky", mostra
prorogata fino al 10 ottobre
15 Set 2025 Al Politecnico di Milano ecco
le matricole: si anima il campus
15 Set 2025 Persico: monumento ai Caduti
restaurato per parlare di pace
Nazionali

Italia, Gravina: “Non giocare con Israele? Vorrebbe dire non andare al Mondiale”

(Adnkronos) –
L’Italia dovrebbe giocare contro Israele? Oggi, lunedì 15 settembre, risponde Gabriele Gravina. Nelle scorse settimane è esploso il dibattito riguardo le partite di qualificazione ai prossimi Mondiali 2026, che si terranno in Stati Uniti, Messico e Canada, in cui gli azzurri si ritrovano nello stesso girone con la nazionale israeliana. Il conflitto tra lo Stato ebraico e Hamas, con la precaria situazione umanitaria a Gaza, avevano spinto una parte dell’opinione pubblica a chiedere che la Nazionale di Gattuso si rifiutasse di sfidare quella israeliana. 

Gli azzurri però si sono presentati regolarmente in campo nella gara d’andata dello scorso 8 settembre, imponendosi con il risultato di 5-4 e conquistando tre punti importanti in chiave qualificazione. A intervenire sull’argomento è stato il presidente della Figc Gabriele Gravina: “Siamo cittadini del mondo e ci teniamo al rispetto della dignità umana. Siamo molto vicini alle persone che soffrono in Palestina, particolamente ai bambini e ai civili innocenti”, ha spiegato a Radio anch’io sport su Rai Radio 1, “non giocare a Udine contro Israele vorrebbe anche dire non andare al Mondiale e favorire Israele in questo percorso. Con la Uefa – ha aggiunto – metteremo in atto qualche iniziativa umanitaria”. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...