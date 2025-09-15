Nazionali
Omicidio a Palermo, uomo ucciso a colpi di pistola in una farmacia
(Adnkronos) – Omicidio oggi a Palermo. Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola all’interno della farmacia Sacro Cuore in piazza Principe Camporeale.
La vittima si chiamava Stefano Gaglio, 38 anni: lavorava da anni per quella farmacia come magazziniere. Secondo le prime informazioni sarebbe stato raggiunto da almeno quattro colpi di pistola, sparati pare alle spalle.
Indaga la Polizia.
Fonte www.adnkronos.com
© Riproduzione riservata