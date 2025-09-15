Ultime News

Polonara e la lotta con la leucemia mieloide: “Abbiamo trovato una donatrice”

(Adnkronos) –
Achille Polonara continua la sua lotta contro la leucemia mieloide. Il cestista italiano, trasferitosi nelle scorse settimane alla Dinamo Sassari, ha raccontato oggi, lunedì 15 settembre, i progressi nelle cure contro la malattia: “Abbiamo trovato una donatrice. Si tratta di una ragazza americana compatibile al 90%”, ha spiegato al Corriere della Sera, “sono stato fortunato, c’erano due donatori compatibili al 90%, anche un ragazzo tedesco, ma hanno optato per lei perché sono riusciti a mettersi in contatto subito”.  

Polonara ora si sottoporrà quindi al trapianto di midollo osseo: “Dopo il ricovero di domani dovrò fare un ciclo di chemioterapia che durerà 5-6 giorni. Il trapianto dovrebbe avvenire attorno al giorno 23-24 settembre”. 

 

