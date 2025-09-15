«Vuoi curarti? Con la destra aspetti e speri. O paghi». È questo uno dei tre messaggi con cui parte anche a Cremona la campagna di affissioni del gruppo regionale del Partito Democratico per sostenere la legge di iniziativa popolare che, con oltre centomila firme raccolte, sarà discussa in Consiglio regionale nelle prossime settimane.

“È un’iniziativa importante – sottolinea il consigliere regionale del PD Matteo Piloni – perché oggi in Lombardia la sanità non garantisce più a tutti cure tempestive e accessibili. Lo dimostrano i dati, ma anche le tante testimonianze raccolte sul sito conlasalutenonsischerza.it. Un milione di lombardi rinuncia a curarsi e le liste d’attesa sono interminabili: questo è il risultato di trent’anni di governo della destra”.

La proposta di legge di iniziativa popolare del PD si fonda su quattro principi: universalità del servizio, centralità della prevenzione, rafforzamento dei servizi territoriali e governo pubblico degli erogatori.

“Con le nostre proposte – sottolinea Piloni – vogliamo cambiare rotta, riportando al centro la sanità pubblica, la medicina di territorio, l’assistenza domiciliare e un vero sistema unico di prenotazione per abbattere le liste d’attesa”.

Il consigliere esprime anche solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori dell’Asst di Cremona, i cui sindacati hanno dichiarato lo stato di agitazione: “È un segnale grave, uno dei sintomi più evidenti della crisi che vive oggi la sanità lombarda. Non possiamo lasciare soli professionisti che ogni giorno garantiscono i servizi, nonostante carenze croniche di personale e risorse. Anche per loro serve una svolta concreta”.

La campagna sarà visibile nelle città di Cremona e Crema nei prossimi giorni fino alla fine del mese e rientra nella più ampia mobilitazione che il Pd lombardo mette in campo in tutte le province, in vista della discussione della proposta di legge che il consiglio regionale affronterà a metà ottobre.

