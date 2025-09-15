Ultime News

15 Set 2025 Vent’anni di Piedibus:
incontro il 18 settembre
15 Set 2025 Nuovo Censimento
al via dal 29 settembre
15 Set 2025 "EndlessHopeEndlessSky", mostra
prorogata fino al 10 ottobre
15 Set 2025 Al Politecnico di Milano ecco
le matricole: si anima il campus
15 Set 2025 Persico: monumento ai Caduti
restaurato per parlare di pace
Sarah Felberbaum, passione Ostiamare: la moglie di De Rossi tra store e campo

Sarah Felberbaum ‘ultras’ per un giorno per l’Ostiamare. L’attrice e moglie di Daniele De Rossi, che lo scorso gennaio ha acquistato il club dove è cresciuto diventandone proprietario e presidente, ha postato alcune foto che la ritraggono allo store della squadra che attualmente milita in Serie D in una veste inedita. Sul proprio profilo Instagram infatti Felberbaum si è mostrata sorridente dall’altra parte del bancone dello store dello stadio Anco Marzio, dove l’Ostiamare disputa le sue gare casalinghe. Davanti a lei sciarpe, cappelli, felpe e maglie da gioco, tutte, ovviamente, rigorosamente viola. 

Sorrisi e occhiali da sole prima di spostarsi a bordocampo per assistere alla partita della ‘sua’ squadra. L’Ostiamare può contare, insomma, non solo su una tifosa in più, ma anche su una vera e propria testimonial d’eccezione. Il club di cui De Rossi è presidente ha cominciato bene la stagione, raccogliendo sei punti nelle prime due partite, battendo l’Ancona in trasferta per 1-0 e la Maceratese, superata in casa 2-1. 

 

