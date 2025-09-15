La Giunta esecutiva sezionale di Brescia dell’Associazione nazionale magistrati, insieme ai presidenti e ai segretari delle sottosezioni di Bergamo, Cremona e Mantova, “manifesta il proprio sostegno e la propria solidarietà a tutti i lavoratori precari Pnrr del comparto giustizia (funzionari addetti all’Ufficio per il processo, funzionari tecnici di amministrazione e operatori data entry), nuovamente in sciopero il 16 settembre per denunciare l’omesso avvio delle procedure di stabilizzazione a pochi mesi dalla scadenza, in data 30 giugno 2026, dei loro contratti“.

“Tale personale, altamente qualificato”, si legge bella nota, “ha svolto un ruolo fondamentale per l’abbattimento dell’arretrato degli uffici giudicanti del nostro Distretto, consentendo di ottenere risultati di assoluto rilievo in termini di miglioramento dei tempi, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio giustizia, sia nel settore civile sia nel settore penale. L’Ufficio per il processo, in cui tali lavoratori sono stati inseriti, ha inoltre comportato l’introduzione di modelli organizzativi inediti, che hanno contribuito a rendere più moderno e partecipato l’apparato giudiziario.

Sarebbe inaccettabile, tanto più nell’attuale situazione di carenza di risorse e di consistenti scoperture di organico, che il prezioso lavoro sin qui svolto da tali figure professionali e il knowhow da loro acquisito venissero dispersi, con potenziale grave pregiudizio per tutte le persone che fruiscono del servizio giustizia”.

