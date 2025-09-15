“La visita di oggi al Polo ospedaliero Robbiani di Soresina conferma la qualità di un presidio sanitario che, pur nella sua natura privata, rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per il nostro territorio. Qui operano professionisti qualificati, con reparti e servizi che garantiscono cure di alto livello e vicinanza ai cittadini, in sinergia con il sistema sanitario regionale.”

Lo dichiara il consigliere regionale della Lega Riccardo Vitari, a margine dell’incontro con la direzione e il personale della struttura sanitaria.

“Il Robbiani – sottolinea Vitari – è la dimostrazione concreta che pubblico e privato possono collaborare in modo virtuoso, mettendo al centro la salute delle persone e offrendo risposte tempestive ai bisogni della comunità. Per la provincia di Cremona questa realtà è una garanzia di servizi diffusi e accessibili, che contribuisce a ridurre i disagi legati alla mobilità sanitaria.”

“In parallelo – aggiunge Vitari – Regione Lombardia ha investito anche nella nuova Casa della Comunità di Soresina con quasi 4 milioni di euro tra fondi Pnrr e bilancio regionale. Un tassello ulteriore per rafforzare la sanità territoriale e integrare i servizi. L’unione di queste risorse e del polo ospedaliero costituisce un presidio sanitario di eccellenza a beneficio dei cittadini.”

“Un ringraziamento – conclude Vitari – va a medici, infermieri, operatori e alla direzione del Robbiani per la dedizione e la professionalità dimostrate ogni giorno. Come Lega continueremo a lavorare perché la sanità sia sempre più vicina alle persone, anche nei centri di provincia come Soresina”.

