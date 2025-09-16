Addio a Vittoria Rossini Foderaro, pittrice cremonese, deceduta per cause naturali mentre si trovava nella sua casa di montagna. Aveva 83 anni. A trovarla senza vita sono stati i suoi familiari.

Negli anni Ottanta l’artista aveva aperto un suo spazio espositivo di porcellane decorate e di suoi quadri. Risale al 1979 la sua prima personale presso la galleria “Il Torrazzo”. Sono seguite esposizioni personali, partecipazioni alle collettive e anche numerosi premi.

All’Adafa ha sempre dedicato molte energie, militando per anni nella Commissione artistica e nel Consiglio, tenendo anche diverse mostre antologiche e a tema. Appassionata collezionista di libri, giocattoli e bambole, la pittrice se ne serviva per confezionare le sue delicate tavole, i suoi alfabetieri, le scene delle favole della tradizione, dai fratelli Grimm a Perrault, da Collodi a La Fontaine.

L’artista è stata la moglie dell’ex presidente dell’Amministrazione provinciale di Cremona Vittorio Foderaro, in carica dal 1988 al 1990.

