Nazionali
Champions League, Juve-Borussia Dortmund 0-0 – La partita in diretta
(Adnkronos) – Juventus e Borussia Dortmund in campo oggi 16 settembre a Torino per la prima giornata della Champions League 2025-2026. La squadra di Tudor, prima in Serie A, è reduce dal successo al fotofinish contro l’Inter, battuta 4-3 nell’ultimo turno. Juventus-Borussia Dortmund è trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW.
Nel prossimo impegno di Champions League, la Juve affronterà il Villarreal in trasferta il 1° ottobre.
