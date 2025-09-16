Ultime News

16 Set 2025 80 volte Dario Cantarelli: al Filo
il libro intervista dell'attore
16 Set 2025 Davide Nicoletti nuovo presidente
dei Giovani Industriali di Cremona
16 Set 2025 Caso "Uniti": 6 anni e 10 mesi per
Mazzetti. Risarcimenti alla Onlus
16 Set 2025 Ex alunni del “Manin”: nuovo
ciclo di incontri culturali
16 Set 2025 Le Olimpiadi "passano" da Cremona:
nuova mostra al Museo del Violino
Nazionali

Champions League, Juve-Borussia Dortmund 0-0 – La partita in diretta

(Adnkronos) – Juventus e Borussia Dortmund in campo oggi 16 settembre a Torino per la prima giornata della Champions League 2025-2026. La squadra di Tudor, prima in Serie A, è reduce dal successo al fotofinish contro l’Inter, battuta 4-3 nell’ultimo turno. Juventus-Borussia Dortmund è trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW. 

Nel prossimo impegno di Champions League, la Juve affronterà il Villarreal in trasferta il 1° ottobre. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...